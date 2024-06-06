Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım!

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2024 14:17
Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından yine çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Zaha'nın paylaştığı görsel şu şekilde:




Fildişili futbolcu, geçtiğimiz günlerde de "Kendine yeni bir kulüp bul" diyen taraftara verdiği cevapla gündem olmuştu. Zaha, taraftara, "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." şeklinde yanıt vermişti. Zaha, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery