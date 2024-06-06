Boston Celtics pivotu Kristaps Porziņģis, Dallas Mavericks ve Luka Doncic'e karşı "herhangi bir dargınlığı olmadığını" söyledi.



Porziņģis de eski takım arkadaşı Luka'nın söyledikleriyle hemfikir olarak, Mavericks'te birlikte oynadıkları dönemde sürtüşme yaşadıklarına dair iddiaların yersiz olduğunu belirtti:



"Tüm süreç kötüydü diye bir şey yok. Bazı güzel anlarımız da oldu fakat genel olarak iki taraf için de işe yarayan bir formül olmadı. Kusursuz değildik. Lakin o dönemde soyunma odasında problem yaşadığımıza dair söylentiler çıktığını biliyorum. Öyle bir şey yoktu. Günün sonunda hepsi kuru gürültüden başka bir şey değildi.



Beraber çok iyi bir ikili olamadık ve yürütemedik. Bu kadar. Bana karşı dargınlıkları olduğunu düşünmüyorum. Benim tarafımdan tabii ki de yok zaten. Ve olmaması gerektiğini düşünüyorum. İşler yolunda gitmemiş olsa da Dallas'a ve oradaki eski takım arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyorum."



ESPN'den Tim MacMahon, Haziran 2021'de Porziņģis'in "hayal kırıklığına uğradığını, Doncic'in topa ve spot ışıklarına fazlaca hakim olması nedeniyle çoğu zaman bir rol arkadaşından çok bir 'sonradan ekleme' gibi hissettiğini" iddia etmişti.



Dallas, Letonyalı oyuncuyu Şubat 2022'de Washington Wizards'a takas ederek bu ikilinin dönemine son vermişti.





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