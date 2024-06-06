Chicago Bulls'un, veteran guardı DeMar DeRozan'ı yıllığı 40 milyon dolarlık bir sözleşmeyle tutabileceği iddia edildi.



The Athletic'ten Darnell Mayberry, Bulls'un planları arasında 34 yaşındaki DeRozan'la çok yıllı bir sözleşme imzalamanın da yer alabileceğini belirtti:



"Bulls, DeRozan'ı iki yıllık bir sözleşmeyle elinde tutmaktan mutluluk duyacaktır. DeRozan'ın tarafının daha fazla güvenlik istediği açık. Bulls'un, DeRozan'ın anlaşmasında da olabileceği gibi oyuncu opsiyonlarını sözleşmelere serbestçe dahil etme alışkanlığı bulunuyor.



Para miktarı oldukça yüksek olacak, muhtemelen yıllık 40 milyon doların üzerinde olacak ancak bu Bulls'un uzun vadeli esnekliği açısından o kadar da önemli değil. Chicago, DeRozan'ı tutmak istiyor ancak makul bir taahhütte bulunuyor."



DeRozan geçen sezon maç başına 24.0 sayı, 5.3 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları ve %48.0 şut isabetiyle Bulls'un en istikrarlı oyuncusuydu.



Bulls bu sezonu 39-43'lük dereceyle Doğu'da dokuzuncu sırada tamamlamıştı.





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