Lakers'ın koç adayları arasında 4 isim ortaya çıktı

Los Angeles Lakers'ın boştaki başantrenör pozisyonu için dört adayla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lakers'ın koç adayları arasında 4 isim ortaya çıktı
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13 Mayıs 2024 13:00
Los Angeles Lakers'ın boştaki başantrenör pozisyonu için dört adayla ilgilendiği bildirildi.

The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers'ın koç boşluğunu doldurmak için asistan koçlar Micah Nori, David Adelman, Sean Sweeney ve Chris Quinn'le ilgilendiğini belirtti.

Buha, Lakers'ın adaylarla görüşme aşamasında olmadığını ancak 26 Haziran'daki NBA Draftı'ndan önce bir koç seçmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Takımın bir sonraki koç için kriterleri belirlemek üzere geçen hafta toplandığı kaydedildi.

LA Clippers'ın koçu Ty Lue'nun Lakers'ın ilk tercihi olabileceği bildirilmiş olsa da, bu noktada bu durumun pek olası görünmediği öne sürüldü.

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