Roger Schmidt'ten taraftarın tepkisine cevap!

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, taraftarların tepkisi için konuştu ve "Bu şartlar altında daha fazla devam edemem!" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roger Schmidt'ten taraftarın tepkisine cevap!
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13 Mayıs 2024 13:02
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, taraftarların kendisi ve takıma tepkileriyle ilgili konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Portekiz ekibinde devam edeceğini söyleyen Schmidt, bu kez veda sinyalinde bulundu.

Taraftarın tepkisiyle ilgili konuşan Alman teknik adam, "Bu şartlar altında hiçbir takım şampiyon olamaz. Bu imkansız! Çözüm benim gitmem mi, oturur konuşuruz o zaman. Bu şartlar altında daha fazla devam edemem!" dedi.

Portekiz Ligi'nde bu sezon Sporting'in arkasında kalan Benfica, sezonu ikinci sırada tamamlayacak.

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