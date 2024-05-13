Fenerbahçe'de mucizenin adı Oosterwolde

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattığı konuşulan Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçına ilk 11'de çıktı. 11 Nisan'daki Olympiakos maçında sakatlanarak ameliyat olan 23 yaşındaki sol bek, özveri göstererek beklenenden erken döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de mucizenin adı Oosterwolde
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13 Mayıs 2024 09:28
Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, 1 aylık aranın ardından kadroya döndü.

Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran Hollandalı oyuncu, büyük bir özveri göstererek beklenenden çok daha erken formayı sırtına geçirdi.

23 yaşındaki savunmacı, Kayserispor karşılaşmasına 11'de başladı ve takımının ikinci golünde, attığı çalımlarla pozisyonun yaratıcısı oldu.

"BİR AY ÖNCE AMELİYAT MASASINDAYDI"

Gösterdiği hırslı ve başarılı performansla taraftarın alkışını alan genç futbolcu için, "Daha bir ay önce ameliyat masasındaydı, şimdi sahada şov yapıyor" yorumları yapıldı. 

 
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