Beşiktaş'tan Cihan Çanak hamlesi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak için harekete geçti. Arat, 19 yaşındaki genç oyuncunun temsilcisiyle görüştü.

, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan Cihan Çanak hamlesi
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13 Mayıs 2024 11:18
Yeni sezonda bambaşka, iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer konusunda girişimlerine devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekipten son olarak Cihan Çanak hamlesi geldi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Standard Liege forması giyen 19 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüştü ve transferin şartlarını sordu.

Sol kanatta ve on numara mevkilerinde forma giyebilen Cihan Çanak, bu sezon Standard Liege 29 maça çıktı. 19 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

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