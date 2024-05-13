Ancelotti'den Tchouameni açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti'den Tchouameni açıklaması
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13 Mayıs 2024 13:37
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Aurelien Tchouameni ile ilgili açıklamada bulundu.

FİNALE YETİŞECEK Mİ?

Ancelotti, sakatlığı bulunan Fransız orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi finaline yetişip yetişmeyeceğini bilmediğini söyledi. İtalyan teknik adam, "Şampiyonlar Ligi finalinde oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Bunu söylemek için çok erken." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Tchouameni, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı. Real Madrid'de bu sezon 38 maçta süre bulan 24 yaşındaki Tchouameni, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Real Madrid, 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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