New Orleans Pelicans oyuncuları Brandon Ingram ve Jonas Valanciunas'ın, gelecek sezon takımda yer almayacakları iddia edildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Ingram'ın Pelicans tarafından takas edilmesi "en muhtemel" oyuncu konumunda olduğunu belirtti.



36 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonuna giren Ingram'ın, takımın Oklahoma City Thunder'a karşı oynadığı ilk tur serisinin 2. maçında başantrenör Willie Green ile "küçük bir sürtüşme" yaşadığı bildirilmişti.



Ingram'ın adının ayrıca Philadelphia 76ers'la olası bir anlaşmayla geçtiği de iddialar arasında yer aldı.



Scotto ayrıca, gelecek sezon Pelicans'ta kalmayacağı bildirilen Valanciunas'ın, Zion Williamson'ın etrafındaki kadroya uygun bir parça olarak görülmediğini sözlerine ekledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU