Atlanta Hawks, 2024 NBA Draft Lotaryasında 1 numaralı seçimi kazanan takım oldu.



Hawks, 2024 NBA Draft Lotaryasında 1 numaralı seçimi kazanma şansı yalnızca %3 olmasına rağmen, lider konumda olmayı başardı.



2024 NBA Draft Lotarya sonuçlarının tamamı ise şu şekildeydi:



1. Atlanta Hawks



2. Washington Wizards



3. Houston Rockets (Brooklyn Nets'ten)



4. San Antonio Spurs



5. Detroit Pistons



6. Charlotte Hornets



7. Portland Trail Blazers



8. San Antonio Spurs (Toronto Raptors'tan)



9. Memphis Grizzlies



10. Utah Jazz



11. Chicago Bulls



12. Oklahoma City Thunder (Houston Rockets'tan)



13. Sacramento Kings



14. Portland Trail Blazers (Golden State Warriors'tan)



Pistons ekibi, NBA'de üst üste sezonlarda en kötü dereceye sahip olmasına rağmen her iki yılda da 5. sıra seçimini kazanarak bu alanda tarihe geçti. NBA'de en kötü dereceye sahip olan takım beşinci sıranın aşağısına düşemediği için, Detroit adına olabilecek en olumsuz senaryo gerçekleşmiş oldu.





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