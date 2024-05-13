Galatasaray, Karagümrük'ten rövanşı aldı

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki mücadele aynı zamanda kupanın da rövanşı olacaktı.
Sarı-Kırmızılı ekip, 29 Şubat'taki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde evinde konuk ettiği İstanbul ekibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında bu kez hata yapmadı ve şampiyonluk yolunda kritik puanlar alırken, kupanın da rövanşını almış oldu.
Sarı-Kırmızılı ekip, 29 Şubat'taki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde evinde konuk ettiği İstanbul ekibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında bu kez hata yapmadı ve şampiyonluk yolunda kritik puanlar alırken, kupanın da rövanşını almış oldu.