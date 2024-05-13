Galatasaray, Karagümrük'ten rövanşı aldı

Galatasaray, ligde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek İstanbul ekibinden Türkiye Kupası maçının rövanşını aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Karagümrük'ten rövanşı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2024 10:53
Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki mücadele aynı zamanda kupanın da rövanşı olacaktı.

Sarı-Kırmızılı ekip, 29 Şubat'taki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde evinde konuk ettiği İstanbul ekibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında bu kez hata yapmadı ve şampiyonluk yolunda kritik puanlar alırken, kupanın da rövanşını almış oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery