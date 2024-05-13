Aston Villa'nın rotası Pedro Gonçalves

Aston Villa, Sporting forması giyen Pedro Gonçalves'i yakından takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa'nın rotası Pedro Gonçalves
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13 Mayıs 2024 13:20
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Sporting forması giyen Pedro Gonçalves ile ilgileniyor.

A Bola'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi 25 yaşındaki on numarayı yakından takip ettiği belirtildi.

30 MİLYON REDDEDİLDİ

Portekizli orta saha oyuncusunun Sporting'te teknik direktör Ruben Amorim'in dokunulmazlarından biri olduğu kaydedildi. Sporting'in Pedro Gonçalves için geçen sezon Bayer Leverkusen'den gelen 30 milyon euro'luk teklifi reddettiği hatırlatıldı.

80 MİLYON EURO'LUK MADDE

Sporting ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Pedro Gonçalves'in sözleşmesinde 80 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Portekiz ekibinde bu sezon 47 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 18 gol attı ve 16 asist yaptı.

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