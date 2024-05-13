Fenerbahçe derbiye iddialı gidiyor! Tek hedef galibiyet

Fenerbahçe, geçen hafta Konya deplasmanında golsüz beraberlikle dönünce zirveyle fark 6 puana yükselmişti. Kanarya, şampiyonluk şansını mucizelere bıraksa da bunu sonuna kadar kovalamaya kararlı olarak Kayserispor maçına çıktı.
Sarı-Lacivertliler ile Galatasaray'ın da dün kazanmasıyla birlikte son iki haftaya girilirken 6 puanlık fark değişmedi.
ARTIK TEK HEDEF VAR
Fenerbahçe her şeye rağmen çok az olan şansını, önümüzdeki hafta Sarı-Kırmızılılar ile Rams Park'ta oynayacağı derbiye taşımayı başardı.
Artık tek bir hedef var: Aslan'ı evinde yenmek ve şampiyonluk kutlamasına engel olmak.
Sarı-Lacivertliler ile Galatasaray'ın da dün kazanmasıyla birlikte son iki haftaya girilirken 6 puanlık fark değişmedi.
ARTIK TEK HEDEF VAR
Fenerbahçe her şeye rağmen çok az olan şansını, önümüzdeki hafta Sarı-Kırmızılılar ile Rams Park'ta oynayacağı derbiye taşımayı başardı.
Artık tek bir hedef var: Aslan'ı evinde yenmek ve şampiyonluk kutlamasına engel olmak.