Fenerbahçe derbiye iddialı gidiyor! Tek hedef galibiyet

Fenerbahçe her şeye rağmen çok az olan şansını, önümüzdeki hafta Galatasaray ile Rams Park'ta oynayacağı derbiye taşımayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe derbiye iddialı gidiyor! Tek hedef galibiyet
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13 Mayıs 2024 10:57
Fenerbahçe, geçen hafta Konya deplasmanında golsüz beraberlikle dönünce zirveyle fark 6 puana yükselmişti. Kanarya, şampiyonluk şansını mucizelere bıraksa da bunu sonuna kadar kovalamaya kararlı olarak Kayserispor maçına çıktı.

Sarı-Lacivertliler ile Galatasaray'ın da dün kazanmasıyla birlikte son iki haftaya girilirken 6 puanlık fark değişmedi.

ARTIK TEK HEDEF VAR

Fenerbahçe her şeye rağmen çok az olan şansını, önümüzdeki hafta Sarı-Kırmızılılar ile Rams Park'ta oynayacağı derbiye taşımayı başardı.

Artık tek bir hedef var: Aslan'ı evinde yenmek ve şampiyonluk kutlamasına engel olmak.  

 

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