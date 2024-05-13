Capello'dan Roberto De Zerbi tepkisi!

İtalyan eski teknik adam Fabio Capello, Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi için dikkat çekici açıklamalara imza attı.



Sky'a konuşan Capello, "Roberto De Zerbi kariyerinde ne kazandı ve ne başardı? Bu yıl onuncu, dokuzuncu, onbirinci… Neden en iyi antrenörlerden biri olarak kendisinden bu kadar çok bahsedildiğini ve herkes tarafından bu kadar beğenildiğini anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.



44 yaşındaki Roberto De Zerbi'nin adı geçtiğimiz dönemde Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool gibi ekiplerle anılmıştı.



2022 yılından bu yana Brighton'da çalışan De Zerbi'nin, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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