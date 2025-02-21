Fenerbahçe'de Mert Müldür'den büyük fedakarlık

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Belçika'da büyük bir fedakarlık örneği sergiledi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Mert Müldür'den büyük fedakarlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2025 09:41
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

Sarı-Lacivertliler'in milli futbolcusu Mert Müldür, Belçika'da büyük bir fedakarlık örneği sergiledi.

Mourinho, 25 yaşındaki sağ beki, sakatlığına rağmen kadroya aldığını ve ekstrem bir durum olmadığı sürece oynatmayacağını söyledi.

Portekizli hoca, 68. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerine Mert Müldür'ü oyuna aldı.  

 
 


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery