Fenerbahçe'de Mert Müldür'den büyük fedakarlık

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.
Sarı-Lacivertliler'in milli futbolcusu Mert Müldür, Belçika'da büyük bir fedakarlık örneği sergiledi.
Mourinho, 25 yaşındaki sağ beki, sakatlığına rağmen kadroya aldığını ve ekstrem bir durum olmadığı sürece oynatmayacağını söyledi.
Portekizli hoca, 68. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerine Mert Müldür'ü oyuna aldı.
Sarı-Lacivertliler'in milli futbolcusu Mert Müldür, Belçika'da büyük bir fedakarlık örneği sergiledi.
Mourinho, 25 yaşındaki sağ beki, sakatlığına rağmen kadroya aldığını ve ekstrem bir durum olmadığı sürece oynatmayacağını söyledi.
Portekizli hoca, 68. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerine Mert Müldür'ü oyuna aldı.
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