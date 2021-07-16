Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş fırtınası!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş rüzgarı. Yeni sezona Topuk Yaylası'nda hazırlanan Fenerbahçe dün akşam hazırlık maçında Romanya 2'nci Lig ekiplerinden Csikszereda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı Sinan ve Serdar Aziz'in golleri ile kazandı.



PEREIRA'DAN SÜRPRİZ TAKTİK

Fenerbahçe'de 2. dönemine başlayan ve ilk hazırlık maçında çıkan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, sahaya 3-4-3 taktiği ile sahaya çıktı. Pereira, ilk 11'de Berke, Caulker, Sadık, Lemos, Sangare, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Sinan, Kemal ve Thiam'a şans verdi.



KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan transferlerinden biri olan Mert Hakan geçirdiği ameliyat sonrası yeniden takımla çalışmalara başladı ve bugün Vitor Pereira'nın ilk 11'de yer aldı. Yıldız oyuncu sarı lacivertlilerde sahaya kaptan olarak çıktı.



MERT HAKAN YANDAŞ FIRTINASI

Geçtiğimiz sezonda son haftalarda sakat olmasına rağmen büyük bir fedakarlık ile sezonu tamamlayan ve isminden söz ettiren Mert Hakan bu sezonun ilk hazırlık maçında da oynadığı futbol ile taraftarların dikkatini çekip, beğenisini kazandı.



