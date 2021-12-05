Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 11'e döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'e geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 11'e döndü
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05 Aralık 2021 20:02
Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo, tüm kulvarlarda 5 müsabakanın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Gustavo, daha sonra Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplam 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Brezilyalı oyuncu, ligde Yukatel Kayserispor ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile Olympiakos müsabakalarında kadroya dahil edilmedi. Gustavo, son oynanan Göztepe mücadelesinde ise yedek kulübesinde yer aldı.


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