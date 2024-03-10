Fenerbahçe'de kritik maçların ismi Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, son haftalarda kritik anlarda skor bulmayı başardı.
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmada 1-0 gerideyken sahneye çıkan Mert Hakan, şık bir golle takımına beraberlik sayısını getirmiş ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, Pendikspor maçında da takımı 1-0 yenik durumdayken sahneye çıkarak beraberlik sayısına imza attı ve 4-1'lik galibiyetin fişeğini yaktı.
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmada 1-0 gerideyken sahneye çıkan Mert Hakan, şık bir golle takımına beraberlik sayısını getirmiş ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, Pendikspor maçında da takımı 1-0 yenik durumdayken sahneye çıkarak beraberlik sayısına imza attı ve 4-1'lik galibiyetin fişeğini yaktı.
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