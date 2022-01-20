Fenerbahçe'de Kim, yine göz doldurdu!

Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda ismi olan Kim Min-Jae, Altay karşısında yine çok iyi bir performans sergiledi. Güney Koreli stoper, Altay'ın golünde Rayyan'ın şutuna müdahale etse de kendisinden seken top ağlara gitti.



Bu pozisyonda şanssızlık yaşayan Kim, maçın genelinde ise alkış aldı. Başarılı savunmacı, defansta kritik müdahaleler yaparken, attığı isabetli uzun paslarla hücuma da büyük katkı sağladı. Kim, 90 dakikayı 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp, 3 top kapıp 5 atak uzaklaştırarak tamamladı.



























