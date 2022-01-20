Fenerbahçe'de Kim, yine göz doldurdu!

Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda ismi olan Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Altay karşısında yine çok iyi bir performans ortaya koydu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Kim, yine göz doldurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2022 11:16
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda ismi olan Kim Min-Jae, Altay karşısında yine çok iyi bir performans sergiledi. Güney Koreli stoper, Altay'ın golünde Rayyan'ın şutuna müdahale etse de kendisinden seken top ağlara gitti.

Bu pozisyonda şanssızlık yaşayan Kim, maçın genelinde ise alkış aldı. Başarılı savunmacı, defansta kritik müdahaleler yaparken, attığı isabetli uzun paslarla hücuma da büyük katkı sağladı. Kim, 90 dakikayı 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp, 3 top kapıp 5 atak uzaklaştırarak tamamladı. 

 

 

 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.