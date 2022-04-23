Fenerbahçe'de kilit isim Diego Rossi

Çaykur Rizespor deplasmanında henüz 9. dakikada golünü atan Fenerbahçeli yıldız Diego Rossi, 4 dış saha maçında ilk golü attı. Süper Lig'de 5 gole ulaşan Uruguaylı futbolcu, 6 da asist yaptı ve 11 gole direkt katkı sağladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kilit isim Diego Rossi
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23 Nisan 2022 11:20
Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal geldikten sonra sergilediği performansla öne çıkan ve MLS ekibi Los Angeles FC'den bonservisi alınan Diego Rossi, çıkışını Rize'de de devam ettirdi. 24 yaşındaki 9. dakikada fileleri havalandırırken, takımını 1-0 öne geçirdi.

11 GOLE KATKI

Bu sezon dış sahada en fazla Süper Lig maçının ilk golünü atan Fenerbahçeli olan Rossi, bu anlamda 4. kez fileleri havalandırmayı başardı. Ligdeki toplam gol sayısını 5'e yükselten sarı lacivertliler oyuncu, yaptığı 6 asistle de 11 gole direkt sağlamayı başardı.

ABD'DE COŞTU

Avrupa'daki ilk sezonunda başarılı bir grafik ortaya koyan Rossi, 2021'i 6 gol, 1 asist; 2020'yi 19 gol, 5 asist; 2019'u 17 gol, 6 asist, 2018'i de 18 gol, 4 asistle bitirmişti.  

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