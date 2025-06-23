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Fenerbahçe'de kampa göre kadro şekillenecek!

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de tüm futbolcuları kampta görmek istiyor; kadroda kalacak ve ayrılacak isimler kamp performansına göre belirlenecek.

calendar 23 Haziran 2025 13:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kampa göre kadro şekillenecek!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendiren Fenerbahçe'de gözler, İstanbul'da başlayacak olan hazırlık kampına çevrildi.

Sezon sonunda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Kostic, Saint-Maximin ve Osayi Samuel gibi isimlerle yollarını ayıran Sarı-Lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun tüm futbolcuları kampta görmek istediği öğrenildi. 

KARAR KAMPTAN SONRA



Portekizli teknik adam, kiralıktan dönecek oyuncular da dahil olmak üzere tüm kadroyu hazırlık kampında değerlendirecek. Mourinho'nun, hiçbir futbolcu hakkında acele bir karar almak istemediği, İstanbul'daki çalışmaların ardından kadroda kalacak ve gönderilecek isimlere son şeklini vereceği bildirildi.

AĞIR BİR PROGRAM BEKLİYOR

Fenerbahçe'de yapılacak hazırlık kampında oyuncuları oldukça yoğun bir program bekliyor. Mourinho'nun talimatıyla hazırlanan antrenmanlarda dayanıklılık, fiziksel yeterlilik ve bireysel performans ön planda olacak.

Oyuncular kamp sürecinde bireysel yağ ve kilo ölçümlerinin yanı sıra detaylı performans testlerinden de geçirilecek. Bu kapsamlı değerlendirmeler sonucunda her oyuncu için özel antrenman programları oluşturulacak ve futbolcuların yeni sezona en hazır şekilde başlamaları sağlanacak. 


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