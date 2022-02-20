Fenerbahçe'de kadroda sürprizler!

ARDA VE ÇAĞTAY İLK KEZ

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz hamleler geldi.Deneyimli teknik adam kalede Altay'ı tercih ederken savunmada Osayi, Serdar Aziz, Tisserand ve Çağtay Kurukalıp dörtlüsüne görev verdi.Sarı-lacivertlilerde orta saha ise Crespo, Ozan, Rossi, Zajc, Arda Güler beşlisinden oluştu.Fenerbahçe'de en uçta ise Serdar Gürler oynama şans yakaladı.Fenerbahçe'de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler, sarı-lacivertli forma altında ilk kez resmi bir maçta 11'de görev aldı. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun cezası olması nedeniyle sol bekte görev alan Çağtay Kurukalıp da ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.