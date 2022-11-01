Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan stoper kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, stoperdeki sakatlıklar sebebiyle Dünya Kupası'na arasına kadar Serdar Aziz ve Attila Szalai'den vazgeçmeyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan stoper kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2022 11:45
Fenerbahçe'de Luan Peres'in uzun süreli sakatlığı ve son olarak Gustavo Henrique'nin de sakatlık sorunu yaşaması Jorge Jesus'u bu stoperde etkiledi. İstanbulspor maçında mecburen 4'lüye dönen ve elinde kalan stoperler Serdar Aziz ile Szalai'ye güvenen Jorge Jesus, Dünya Kupası arasına kadar böyle devam edecek.

ARAYA KADAR BÖYLE

Luan Peres ve Gustavo, ligde kalan Sivasspor ve Giresunspor maçları ile Avrupa Ligi'nde son hafta müsabakası olan Dinamo Kiev deplasmanında yer alamayacak. Stoperde de rotasyon yapmak isteyen ancak fırsat bulamayan Jorge Jesus, mecburen Serdar Aziz-Szalai tandemini bozamıyor. Her şeye rağmen B planını hazır tuttuğunu İstanbulspor maçı sonrası basın toplantısında dile getiren Portekizli hoca, Dünya Kupası arasını bekliyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ