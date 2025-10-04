Fenerbahçe'de İsmail Yüksek fark yaratıyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde yedek kalan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco ile yeniden yükselişe geçti.
Milli futbolcu, Antalyaspor ve Nice ile oynanan maçlarda performansıyla dikkat çekti.
İsmail Yüksek, söz konusu iki maçta da dönen topların birçoğunu alarak atak devamlılığını sağladı.
Fenerbahçe forması giyen ve Nice maçında 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Fransız ekibi ile oynanan maçın ardından, "Maçın adamı İsmail Yüksek." dedi.
