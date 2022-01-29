Fenerbahçe'de İsmail Kartal nefes aldırmıyor

Fenerbahçe'nin Antalya kampında çalışma temposu günden güne artıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal nefes aldırmıyor
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29 Ocak 2022 12:09
Fenerbahçe'nin Antalya kampında çalışma temposu her geçen gün artıyor. Sarı-Lacivertliler dünü de çift antrenmanla geçirdi.

Sabahki idman salonda gerçekleştirildi. Core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasında futbolcular fazlasıyla yoruldu. Kanarya, akşam antrenmanını ise sahada gerçekleştirdi. İsmail Kartal, oyuncularına yaptığı konuşmada kamp boyunca yüksek temponun devam edeceğini, bunun geri dönüşünü saha içerisinde kısa sürede alacaklarını dile getirdi.

Akşam ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla, Filip Novak ise tedavi ile tamamladı. 

 

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