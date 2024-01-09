Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın zor seçimi!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Teknik Direktörü, bundan sonraki maçlarda, İstanbulspor karşısında 4 gol atan Cengiz Ünder ile sezonun flaş ismi İrfan Can Kahveci arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın zor seçimi!
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09 Ocak 2024 08:35
Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, gelecek haftalar adına zor bir karar verecek: Cengiz Ünder mi, İrfan Can Kahveci mi?

İSMAİL KARTAL'IN KAFASI KARIŞTI

Cengiz'in İstanbulspor karşısında 4 golle yıldızlaşması, Kartal'ın planlarını olumlu anlamda bozdu. Müthiş bir sezon geçiren İrfan Can Kahveci'nin cezalı olmasının ardından kendisine şans gelen milli futbolcu bu fırsatı iyi değerlendirdi ve eski günlere döndüğünü herkese gösterdi. Bu gelişmenin ardından Kartal'ın kafası karıştı.

PERFORMANSLARI

İrfan Can Kahveci bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koyarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 kez ağları havalandırdı, 1 de gol pası verdi. Sakatlığını tamamen atlatan ve eski gücüne kavuşan Cengiz ise önceki günkü gollerinin ardından ligde 5 gol, 2 asiste çıktı.

Kartal'ın iki öğrencisinin antrenmanlardaki performansına göre karar vereceği öğrenildi.  

 
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