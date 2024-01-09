'de Teknik Direktör, gelecek haftalar adına zor bir karar verecek:mi,mi?Cengiz'in İstanbulspor karşısında 4 golle yıldızlaşması, Kartal'ın planlarını olumlu anlamda bozdu. Müthiş bir sezon geçiren İrfan Can Kahveci'nin cezalı olmasının ardından kendisine şans gelen milli futbolcu bu fırsatı iyi değerlendirdi ve eski günlere döndüğünü herkese gösterdi. Bu gelişmenin ardından Kartal'ın kafası karıştı.İrfan Can Kahveci bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koyarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 kez ağları havalandırdı, 1 de gol pası verdi. Sakatlığını tamamen atlatan ve eski gücüne kavuşan Cengiz ise önceki günkü gollerinin ardından ligde 5 gol, 2 asiste çıktı.Kartal'ın iki öğrencisinin antrenmanlardaki performansına göre karar vereceği öğrenildi.