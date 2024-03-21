Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a durmak yok!

Fenerbahçe'de şu anda tek gündem maddesi, ligden çekilme dahil bundan sonra izlenecek yol haritasının tartışılacağı Olağanüstü Genel Kurul'a çevrildi. İsmail Kartal ise her şeye kulağını tıkadı, sezon normal şekilde devam edecekmiş gibi antrenman planlamalarına devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a durmak yok!
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21 Mart 2024 10:07
Fenerbahçe'de olaylı Trabzonspor mücadelesinden sonra gündem bambaşka bir alana kaydı. Yönetim kurulu oy birliğiyle, ligden çekilme dahil olmak üzere bundan sonra izlenecek yol haritasını tartışmak ve yetki almak için 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.

ANTRENMAN PROGRAMLARI DÜZENLENİYOR

Başkan Ali Koç da, "Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz" diyerek fitili ateşledi. Camiada şu anda konuşulan tek konu bu oldu. İsmail Kartal ise böyle bir ortamda tüm tartışmalara kulaklarını tıkayıp, sezon normal şekilde devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli hoca, takımına 4 günlük izin vermişti. İdmanlar Cuma günü başlayacak. Kartal, ekibiyle birlikte sezonun kalan bölümünün antrenman programlarını düzenliyor.

SAHA İÇİNE ODAKLANMA

Bu süreçte birçok oyuncu Milli görev için ülkelerine gitti. İsmail Kartal'ın Cuma günkü çalışmaya katılacak öğrencileriyle bir konuşma yaparak, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların izlerini bir nebze olsun silmeye çalışacağı öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı ayrıca ligden çekilme tartışmalarından öğrencilerinin etkilenmemesi ve saha içine odaklanması için de ekibiyle birlikte gerekli tedbirleri alacak. 

 
 

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