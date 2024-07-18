Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi

MARIO BRANCO'DAN AÇIKLAMALAR

"Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Başkanımız ve yönetimimiz adına sizlerden özür dilerim, şu anda burada değiller, Ankara'dalar. Oynayacağımız son hazırlık maçından sonra resmi olarak maçlara başlayacağız. Bunu yapmadan önce yeni transferlerimizi size tanıtmak istedik. Yarın da aynı şekilde Fenerbahçe için çok önemli bir tarih.

Şu anda odaklandığımız nokta Lugano maçı, buna da çok odaklıyız. Ama aynı zamanda bugün ilk defa kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bu yüzden transferlerini de onların önüne çıkarmak istedik. Burada olan oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Bizde kalan ve yeni katılan oyunculara teşekkür ediyorum."

"Özellikle Saint-Maximin ile çalışacak olmaktan dolayı mutluyuz."

"Cenk'i tanıtmak istiyorum. Ona hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. A Milli Takım'ın önemli isimlerinden birisi. Çok kaliteli bir oyuncu ile buradayız. Türk Milli Takımı'nda da çok güzel bir gol attı, katkı sağladı."

"Geçen seneden kadromuzda olan bir isim. Ona teşekkür ederim. Bizimle birlikte devam edecek. Kendisiyle beraberiz. Bu projeye inandığı için teşekkür ederim. Burada olmak istedi. Kendisi tabii ki çok kaliteli bir oyuncu. Bundesliga, Premier Lig, La Liga tecrübesi var."

"

Oğuz Aydın gerçekten geleceğin önemli oyuncularından bir tanesi. Özellikle geçen sene 20 gole katkı sağladı. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Biz onu buraya getirmek istedik ama aynı zaman da o da burada olmayı seçti."

"Ertuğrul Çetin'e de teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir kaleci. Geçen sene de Gençlerbirliği'nde önemli bir performans ortaya koydu. Kontratını uzattı. Projemize inandığı için teşekkür ediyoruz."

"Sosyal medyayı takip etseydim, şu anda evde olurdum, burada olmazdım. Tabii ki şunu da söylemek gerekiyor, taraftarımıza göre benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Şu anda 18 Temmuz ve transferlerimizin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum. Taraftarları da gayet iyi anlıyorum. Transfer dinamik bir süreç. Avrupa Şampiyonası bitti, sezon erken başlayacak. Dolayısıyla transfer dönemi 15 Eylül'e kadar açık olacak. Şu andaki gidişattan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen seneden birçok oyuncuyu takımda tuttuk ve yeni oyuncular katıldı. Şu andaki gidişattan mutluyum. Yeni bir hocayla çalışıyoruz. Kendisi önemli bir isim. İskelet kadroyu koruduğumuz için mutluyuz.''







"Eğer Fenerbahçe için çalışıyorsanız, ikna etmesi zor değil. Maximin de söylediği gibi kariyerinde bir şampiyonluk yok. Ona da söylediğim şey aynı oldu, biz her maçı kazanmak için büyük bir baskı yaratan takım inşa edeceğiz. Aynı şekilde kendisiyle görüşmemiz oldu. Maximin kazanan karakterde bir oyuncu. Yaptığımız görüşmeden sonra gelmeye ikna oldu. Buraya gelmesinden dolayı mutlu ve gururluyum."

''Şu anda ilk şey, doğru oyuncuları zamanında getirmek. Bazen fırsat olarak beklediğiniz transfer sizin için fırsat olmayabilir. Biz büyük bir takımız ve ne istediğimizi biliyoruz. Bunu da hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Kontrol edebileceğimiz şey, kendi zamanımız. Tabii ki hedefimiz transferleri bir an önce gerçekleştirmek ve sonrasında karşımıza çıkarsa fırsatları değerlendirmek olacak."

"Oğuz Aydın İstanbul'a geldiğinde Galatasaray'dan bir teklif var mıydı?"

''TRANSFERİ 24 SAATTE BİTTİ''

Söyleyebileceğim tek şey, Oğuz başından beri bize gelmek istedi. Biz de aynı şekilde onu tercih ettik.

Önemli olan onun burayı seçmesi. Diğer konular, benim ilgilendiğim konular değil. Bu yüzden bu soruya cevap vermek istedim. Oğuz'u bu noktaya dahil etmek istemedim, ben cevap vermek istedim.

" Fenerbahçeli futbolculara ilgi var transfer pazarında. Bu da aynı zamanda iyiye işaret. Geçen sezon iyi bir iş ortaya koyduğumuzu gösteriyor. Tabii ki yönetim ve başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutmak. Ferdi de bu takımın ve A Milli Takım'ın önemli oyuncularından birisi. Onu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki bazı oyuncular takımdan ayrılacak. Sizin de söylediğiniz gibi, yabancı kuralından dolayı bazı oyuncularla yollarımızı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Ama en önemli oyuncularımızı kaybetmek istemiyoruz. Rakamlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Bir gün rakam çok şey ifade eder, bir gün etmez. Bu transfer pazarında değişken bir şey."

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN AÇIKLAMALAR

"Yarın Dünya Fenerbahçeliler günü. Dünya Fenerbahçeliler günümüzü şimdiden kutluyorum. İlk gün nasıl heyecanlıysam, bugün de aynı seviye de artarak devam ediyor. Sözleşme için bana geldiklerinde konuşmamız bir dakika falan sürdü. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Artık hedeflediğimiz başarılara birlikte ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için gerekli bütün mücadeleyi veriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Burada bulunduğum, devam ettiğim için çok mutluyum."

ALLAN SAINT-MAXIMIN'DEN AÇIKLAMALAR

Sizlere dürüst olacağım, buraya gelmek Mario arayıncaya dek planlarım arasında yoktu. Mourinho ile görüştük. Buraya gelmeye karar verdim. Benim kendimi iyi hissetmem adına her şeyi yaptılar. Şunu da söylemeliyim, Branco olmadan bu transfer olmayabilirdi. Hocamıza da güveninden dolayı teşekkür etmek. Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum.

''GELME SEBEBİM ŞAMPİYONLUK''







"Benim buraya gelme sebebim şampiyonluk yolunda katkı sağlamak. Bunu da başarabilirsek, ilk şampiyonluğum olacak. Ana hedefimiz bu. Elimden geleni yapacağım. Kalitemi, yapabileceklerimi biliyorum. Beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Futbol, sadece saha içinde olan bir değil. Eğer bir takım sizi getirmek için çok uğraşıyorsa, kendinizi göstermelisiniz. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMALAR

"ÇOK MUTLUYUM"

"Mario'ya güzel sözleri için teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz vermek istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olması. Takım arkadaşlarıma teşekkürler. Bana adaptasyon sorunu yaşatmadılar. Onlar da bana çok yardımcı oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın ."

"Daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını ama kabul etmediğini söyledin. Bu kez ne değişti?"

" O zamanki şartlar, ona uygun gösteriyordu ve teklifi kabul etmedim. Şu anda bu daha uygundu. Daha önce de söyledim, burası çok büyük bir camia. Hocamızla görüştüm. Projeye inanarak, bu büyük camianın bir parçası olmak istedim ."

''3. FORVET DEĞİLİM''

"Kendimi asla 3. forvet olarak görmüyorum."

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN AÇIKLAMALAR

"Taraftarımıza teşekkür ederiz. Geçen sene kiralıktım ama hiçbir zaman kendimi öyle görmedim bu kulüpte. Bu sene için de başkanımız planımı sorduğunda önceliğimin Fenerbahçe olduğunu söyledim. Bunun için de çok mutluyum. Bir ay boyunca hiçbir kulüple görüşmedim. Başkanımız, Acun Ağabey ve Mario'ya teşekkür ederim. Çok kısa sürdü. Bunun için onlara teşekkür ederim. Hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Dünya çapında bir hocamız var. Bunun için de şanslıyız. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum."

LEVENT MERCAN'DAN AÇIKLAMALAR

"Dünya çapında, çok iyi hocalarla çalışmak herkese nasip olmaz. Ben bunu bir kere yaşadım. Çok iyi hocalarla da çalıştım. Benim için güzel bir şey. Pozisyona gelince, son iki senede kendimi sol bekte iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. İlk pozisyonum o. Farklı pozisyonlarda oynamak tabii ki iyi bir şey ama ilk pozisyonum ve kendimi iyi hissettiğim pozisyon sol bek. Kendimi orada daha iyi düşünüyorum."

ERTUĞRUL ÇETİN'DEN AÇIKLAMALAR