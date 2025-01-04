Fenerbahçe'de Hatay öncesi 2 isim sınırda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Sarı-Lacivertliler'de 2 oyuncu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydin, mücadelede kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
Sarı-Lacivertliler'de 2 oyuncu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydin, mücadelede kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.