Fenerbahçe'de Hatay öncesi 2 isim sınırda

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Hatay öncesi 2 isim sınırda
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04 Ocak 2025 14:06
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Sarı-Lacivertliler'de 2 oyuncu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydin, mücadelede kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

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