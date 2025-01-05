Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de

Fenerbahçe'de son iki lig maçında üç kez fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri, Hatayspor maçında da takımın gol ayağı olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de
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05 Ocak 2025 11:09
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler Youssef En-Nesyri'de olacak.

Başakşehir ve Eyüpspor ile oynanan son iki lig maçında üç kez gol sevinci yaşayan Faslı futbolcu, Hatayspor maçında da takımın en önemli gol ayağı olacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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