Fenerbahçe'de gizli kahraman: Arao

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Hatayspor maçında takıma önemli bir katkı sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gizli kahraman: Arao
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29 Aralık 2022 12:51
Willian Arao
Willian Arao
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği maçta dikkat çeken isimlerden biri Willian Arao'ydu...

Brezilyalı ön libero, 21 başarılı defansif aksiyon +10 top kazanmanın yanı sıra bu kez hücuma da önemli katkı verdi...

Üçüncü bölgeye tam 12 isabetli pas gönderdi; 2 kilit pası verdi. Yüzde 91 pas başarısıyla oynadı. 

 
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