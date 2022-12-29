Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği maçta dikkat çeken isimlerden biri Willian Arao'ydu...
Brezilyalı ön libero, 21 başarılı defansif aksiyon +10 top kazanmanın yanı sıra bu kez hücuma da önemli katkı verdi...
Üçüncü bölgeye tam 12 isabetli pas gönderdi; 2 kilit pası verdi. Yüzde 91 pas başarısıyla oynadı.
Brezilyalı ön libero, 21 başarılı defansif aksiyon +10 top kazanmanın yanı sıra bu kez hücuma da önemli katkı verdi...
Üçüncü bölgeye tam 12 isabetli pas gönderdi; 2 kilit pası verdi. Yüzde 91 pas başarısıyla oynadı.