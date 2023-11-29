'de yaşanan kritik sakatlıklar takım kurgusunu bozarken, Sarı-Lacivertliler önemli futbolcularından eksik çıktığı birçok maçta puan kaybı yaşadı.Sakatlıklarını atlatan iki futbolcu da bireysel çalışmalarını sürdüyor.Fatih Karagümrük maçında Fred ve Djiku görev alamazkebekleniyor.Hem Fred hem de Djiku'nun UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım Perşembe günün oynanacak Nordsjaelland maçında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Fred'in Kadıköy'deki Sivasspor maçında sahalara döneceği öngörülüyor.Djiku'nun durumu ise söz konusu maç özelinde belirsizliğini koruyor. Teknik ekip, Djiku'yu yüzde 100 hazır duruma gelmeden riske etmeyi düşünmüyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde Ganalı savunmacı, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.