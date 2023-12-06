Fenerbahçe'de Fred döndü, hücum hattı alev aldı!

Fenerbahçe, son haftalarda form olarak dibe vurmuştu. İlk 19 maçın kazanılmasında büyük pay sahibi olan müthiş hücum 4'lüsünden Dzeko, Szymanski ve İrfan Can, son 5 resmi maçta adeta durmuştu. Dusan Tadic ise bu süreçte 4 gol atsa da 3'ü penaltıdan gelmişti. Ofansif hattın en formsuz dönemini geçirdiği bu karşılaşmaların ortak özelliği, Fred'in sakatlığı nedeniyle forma giyememesiydi.
Dönüşü dört gözle beklenen Brezilyalı yıldız, Sivasspor maçıyla birlikte yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Sambacı'nın daha ilk maçında, hücumdaki müthiş 4'lü adeta patlama yaşadı.
SKOR KATKISI DİKKAT ÇEKTİ
Szymanski, 22 Ekim'deki Hatay maçından sonra ilk kez ağları sarstı. Fred'in sakatlandığı Pendik maçında hat-trick yaptıktan sonra suskunluğa gömülen Dzeko, Yiğido karşısında perdeyi kapatan isim oldu. Aynı şekilde son gol sevincini Pendik karşısında yaşayan İrfan Can Kahveci de önceki akşam müthiş bir vuruşla ağları sarstı. Müthiş 4'lünün diğer üyesi Dusan Tadic ise Sivasspor mücadelesinde Szymanski ve Dzeko'ya asist yaparak skor katkısında bulundu.
ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Fred, sakatlıktan henüz yeni kurtulmuş olmasına ve henüz fiziken en iyi seviyesinin uzağında yer almasına rağmen daha ilk maçta sahaya müthiş bir şekilde etki etmeyi bildi. Sambacı'nın dönüşüyle birlikte uzun bir aradan sonra ilk kez Dzeko, Szymanski, İrfan ve Tadic aynı maçta skor katkısı vermiş oldu. Sambacı, özel idmanlar yaparak arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığını kapatıp, en kısa sürede tam anlamıyla hazır hale gelmeye kararlı.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, sarı-lacivertli forma ile toplam 15 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu süre zarfında 5 kez asist performansı sergiledi.
Dönüşü dört gözle beklenen Brezilyalı yıldız, Sivasspor maçıyla birlikte yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Sambacı'nın daha ilk maçında, hücumdaki müthiş 4'lü adeta patlama yaşadı.
SKOR KATKISI DİKKAT ÇEKTİ
Szymanski, 22 Ekim'deki Hatay maçından sonra ilk kez ağları sarstı. Fred'in sakatlandığı Pendik maçında hat-trick yaptıktan sonra suskunluğa gömülen Dzeko, Yiğido karşısında perdeyi kapatan isim oldu. Aynı şekilde son gol sevincini Pendik karşısında yaşayan İrfan Can Kahveci de önceki akşam müthiş bir vuruşla ağları sarstı. Müthiş 4'lünün diğer üyesi Dusan Tadic ise Sivasspor mücadelesinde Szymanski ve Dzeko'ya asist yaparak skor katkısında bulundu.
ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Fred, sakatlıktan henüz yeni kurtulmuş olmasına ve henüz fiziken en iyi seviyesinin uzağında yer almasına rağmen daha ilk maçta sahaya müthiş bir şekilde etki etmeyi bildi. Sambacı'nın dönüşüyle birlikte uzun bir aradan sonra ilk kez Dzeko, Szymanski, İrfan ve Tadic aynı maçta skor katkısı vermiş oldu. Sambacı, özel idmanlar yaparak arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığını kapatıp, en kısa sürede tam anlamıyla hazır hale gelmeye kararlı.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, sarı-lacivertli forma ile toplam 15 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu süre zarfında 5 kez asist performansı sergiledi.