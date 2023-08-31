Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!

Fenerbahçe'de, İngiltere Premier Lig'e transferi gündemde olan Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2023 13:09
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 13:16
SPORX ÖZEL | Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig'e transferi gündemde olan Michy Batshuayi, takımda kalacak. Alfredo Morelos transferi ise gerçekleşmeyecek.

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Sarı-lacivertli takımla Twente maçı için Hollanda'ya giden 29 yaşındaki Belçikalı golcü, Avrupa'da transferin son gününde Nottingham Forest'a gidemediği için Fenerbahçe'de kariyerine devam edecek.

Öte yandan Rangers'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transferi de iptal oldu. Sarı-lacivertli takımla anlaşan Morelos'un transferi, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de kalmasının ardından bozuldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcü, kısa bir süre içerisinde Türkiye'den ayrılacak.



FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery