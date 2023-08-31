SPORX ÖZEL | Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig'e transferi gündemde olan Michy Batshuayi, takımda kalacak. Alfredo Morelos transferi ise gerçekleşmeyecek.
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
Sarı-lacivertli takımla Twente maçı için Hollanda'ya giden 29 yaşındaki Belçikalı golcü, Avrupa'da transferin son gününde Nottingham Forest'a gidemediği için Fenerbahçe'de kariyerine devam edecek.
Öte yandan Rangers'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transferi de iptal oldu. Sarı-lacivertli takımla anlaşan Morelos'un transferi, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de kalmasının ardından bozuldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcü, kısa bir süre içerisinde Türkiye'den ayrılacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
Sarı-lacivertli takımla Twente maçı için Hollanda'ya giden 29 yaşındaki Belçikalı golcü, Avrupa'da transferin son gününde Nottingham Forest'a gidemediği için Fenerbahçe'de kariyerine devam edecek.
Öte yandan Rangers'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transferi de iptal oldu. Sarı-lacivertli takımla anlaşan Morelos'un transferi, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de kalmasının ardından bozuldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcü, kısa bir süre içerisinde Türkiye'den ayrılacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.