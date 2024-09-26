Fenerbahçe'de En Nesyri için kritik maç!

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yaz transferde kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Faslı yıldız En Nesyri'ye UEFA Avrupa Ligi'nde Union SG karşılaşmasında forma şansı verecek.
Şu ana kadar 8 maçta 293 dakika süre alan Faslı oyuncu, beklentileri karşılayamazken Galatasaray derbisinin son anlarında kaçırdığı gol ile de taraftarı kızdırmıştı. Portekizli hocanın taktik idmanlarda 11'de oynattığı 27 yaşındaki golcü için bugünkü mücadele kendisini kanıtlamak adına önemli bir fırsat.
Şu ana kadar 8 maçta 293 dakika süre alan Faslı oyuncu, beklentileri karşılayamazken Galatasaray derbisinin son anlarında kaçırdığı gol ile de taraftarı kızdırmıştı. Portekizli hocanın taktik idmanlarda 11'de oynattığı 27 yaşındaki golcü için bugünkü mücadele kendisini kanıtlamak adına önemli bir fırsat.