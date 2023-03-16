Fenerbahçe'de Emre Demir kararı

Fenerbahçe'de Emre Demir'le ilgili kesin karar verildi. Sarı-Lacivertlilerin Barcelona'dan transfer edip Samsunspor'a kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu yeni sezonda takımda kalacak. Fenerbahçe 2023-24 sezonunun geniş kadrosunda Emre Demir'den yararlanmayı planlıyor. İşte detaylar…

Haber; Akşam
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Fenerbahçe'de Emre Demir kararı
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16 Mart 2023 16:55
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Emre Demir, Samsunspor'a kiralanmıştı. 6 aylığına gönderildiği Karadeniz ekibindeki kariyerine harika bir giriş yapan Emre Demir, ilk maçında golle tanışmıştı. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusuyla ilgili planları da netleşti.

EMRE DEMİR YENİ MACERASINA HARİKA BAŞLADI

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralanan Emre Demir, Spor Toto 1. Lig kariyerine sükseli bir giriş yaptı. Samsunspor formasıyla ilk maçına Bandırmaspor karşısında çıkan Emre Demir, görev aldığı 6 dakikaya 1 de gol sığdırmayı başardı.

EMRE DEMİR İÇİN NİHAİ KARAR ÇIKTI

Öte yandan Fenerbahçe'nin Emre Demir üzerindeki planı da netleşti. Sarı-Lacivertliler 2023-24 sezonunda 19 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutma kararı aldı. Fenerbahçe geniş kadroda Emre Demir'den faydalanmayı düşünüyor.

BARCELONA 2 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Kayserispor altyapısında yetişen Emre Demir burada gösterdiği performansla 2022-23 sezonu başında Barcelona'ya transfer olmuştu. La Liga ekibi transfer için Kayserispor'a 2 milyon euro ödemişti. Emre Demir 31 Ocak tarihinde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 

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