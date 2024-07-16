Fenerbahçe'de El Kaabi transferi rafa kalktı

Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Fenerbahçe, El Kaabi transferinden vazgeçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de El Kaabi transferi rafa kalktı
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16 Temmuz 2024 10:58
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi ve Edin Dzeko'nun da formu sonrasında El-Kaabi'den vazgeçti.

Faslı golcüyle daha önce prensip anlaşmasına varılmış ancak Lyon'un devreye girmesinin ardından Kaabi, düşünmek için süre istemişti.

Fenerbahçe de bu süreçte Cenk'le anlaştı ve Kaabi transferi rafa kalktı.



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