Fenerbahçe'de El Kaabi transferi rafa kalktı

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi ve Edin Dzeko'nun da formu sonrasında El-Kaabi'den vazgeçti.
Faslı golcüyle daha önce prensip anlaşmasına varılmış ancak Lyon'un devreye girmesinin ardından Kaabi, düşünmek için süre istemişti.
Fenerbahçe de bu süreçte Cenk'le anlaştı ve Kaabi transferi rafa kalktı.
Faslı golcüyle daha önce prensip anlaşmasına varılmış ancak Lyon'un devreye girmesinin ardından Kaabi, düşünmek için süre istemişti.
Fenerbahçe de bu süreçte Cenk'le anlaştı ve Kaabi transferi rafa kalktı.
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