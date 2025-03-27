Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi!

Fenerbahçe'den Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maça burnu kırılan Edin Dzeko'yla ilgili karar çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
KADRODA YER ALMAYACAK
A Spor'un haberine göre Edin Dzeko, Bodrum FK maçının kadrosunda yer almayacak.
BU SEZON DZEKO
Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı ve 19 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin Bodrum FK'ya konuk olacağı maç 28 Mart Cuma günü saat 20:30'da başlayacak.
KADRODA YER ALMAYACAK
A Spor'un haberine göre Edin Dzeko, Bodrum FK maçının kadrosunda yer almayacak.
BU SEZON DZEKO
Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı ve 19 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin Bodrum FK'ya konuk olacağı maç 28 Mart Cuma günü saat 20:30'da başlayacak.