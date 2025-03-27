Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi!

Romanya - Bosna Hersek maçında burnu kırılan Edin Dzeko, Bodrum FK - Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 16:24
Fenerbahçe'den Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maça burnu kırılan Edin Dzeko'yla ilgili karar çıktı.

KADRODA YER ALMAYACAK

A Spor'un haberine göre Edin Dzeko, Bodrum FK maçının kadrosunda yer almayacak.

BU SEZON DZEKO

Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı ve 19 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Bodrum FK'ya konuk olacağı maç 28 Mart Cuma günü saat 20:30'da başlayacak.  

 
 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery