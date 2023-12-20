'dederbi maça hazır olacak. Kayserispor maçı kadrosunda yer almayan futbolcu, tedavi ve çalışmalarına devam ediyor.Tecrübeli futbolcu, ağrısı sebebiyle MR çektirdi. Çok ciddi bir durumu olmayan Dzeko'nun, arka adalesinde zorlanma tespit edildi.Takım için büyük önemi olan Dzeko, sistemin de en önemli parçası. Hava topları ve golcülüğünün yanı sıra oyun kurucu özelliği de bulunuyor. Bu yüzden teknik heyet, futbolcunun yokluğuna çözüm arıyor.Kayserispor karşısında bugün yıldız futbolcunun yokluğunda Batshuayi'nin oynaması beklenirken, Umut Nayir ihtimali de söz konusu...Fiziksel olarak Dzeko ve Umut benzer özelliklere sahip. Bu nedenle Boşnak oyuncunun yokluğunda bu alternatifin de masada olduğu ifade edildi. Son kararın maç saatinde verileceği ifade edildi.