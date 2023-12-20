Fenerbahçe'de Dzeko kararının perde arkası!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile oynayacakları maçları düşünerek Edin Dzeko'yu riske etmedi. Arka adalesinde zorlanma belirlenen Boşnak oyuncu, Kayseri maçının kadrosuna alınmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko kararının perde arkası!
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20 Aralık 2023 08:38
Fenerbahçe'de Edin Dzeko derbi maça hazır olacak. Kayserispor maçı kadrosunda yer almayan futbolcu, tedavi ve çalışmalarına devam ediyor.

ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Tecrübeli futbolcu, ağrısı sebebiyle MR çektirdi. Çok ciddi bir durumu olmayan Dzeko'nun, arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Takım için büyük önemi olan Dzeko, sistemin de en önemli parçası. Hava topları ve golcülüğünün yanı sıra oyun kurucu özelliği de bulunuyor. Bu yüzden teknik heyet, futbolcunun yokluğuna çözüm arıyor.



KARAR MAÇ SAATİNDE

Kayserispor karşısında bugün yıldız futbolcunun yokluğunda Batshuayi'nin oynaması beklenirken, Umut Nayir ihtimali de söz konusu...

Fiziksel olarak Dzeko ve Umut benzer özelliklere sahip. Bu nedenle Boşnak oyuncunun yokluğunda bu alternatifin de masada olduğu ifade edildi. Son kararın maç saatinde verileceği ifade edildi.  

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