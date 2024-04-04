Fenerbahçe'de Djiku'dan kusursuza yakın futbol!

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Alexander Djiku, Adana Demirspor karşısında kusursuza yakın bir futbol ortaya koydu. Ganalı stoper, iyi oyununu de bir golle süsledi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Djiku'dan kusursuza yakın futbol!
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04 Nisan 2024 09:10
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Djiku, Adana Demirspor maçında perdeyi açan isim oldu.

Ganalı stoper, Fenerbahçe formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Djiku sarı- lacivertlilerle ilk golünü 28 Eylül 2023'teki Başakşehir maçında atmıştı.Djiku'nun 2 de asisti var.

KUSURSUZA YAKIN BİR FUTBOL

Deneyimli savunmacı, Adana Demirspor karşısında kusursuza yakın bir futbol ortaya koydu. Takımının ilk golünü kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, 3 puanda başrolü oynayan oyunculardan biriydi.  

 
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