Fenerbahçe'de dikkat çeken rakam!

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de dikkat çeken rakam!
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15 Eylül 2024 19:12
Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe, ligde; Adana Demirspor'u 1-0, Rizespor'u 5-0, Alanyaspor'u 3-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli, takım Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

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