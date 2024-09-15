Fenerbahçe'de dikkat çeken rakam!

Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı sonuçlarla dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe, ligde; Adana Demirspor'u 1-0, Rizespor'u 5-0, Alanyaspor'u 3-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli, takım Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe, ligde; Adana Demirspor'u 1-0, Rizespor'u 5-0, Alanyaspor'u 3-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli, takım Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
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