Fenerbahçe'de ders savunma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi savunma üzerinde duruyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ders savunma
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02 Ağustos 2024 08:03
Fenerbahçe'de Lugano karşısında oynanan iki maçta yenilen 4 golün ardından teknik direktör Jose Mourinho'un en büyük odak noktasının savunma olduğu öğrenildi.

Lille ile olan eşleşmenin daha çetin geçeceğini düşünen Portekizli çalıştırıcı perşembe günü itibariyle başlanılan çalışmalarda defans oyuncularını sürekli uyardığı bildirildi.

Takım halinde ortaya konacak savunmanın önemli olduğunu düşünen tecrübeli çalıştırıcı salı gününe kadar oyuncularına bunu adeta ezberletecek ve maç boyunca ortaya konacak savunma oturacak.

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