Fenerbahçe'de Crespo'ya uyarı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Portekizli futbolcunun 11'de olması beklenmiyor ancak teknik heyet Crespo'ya kart konusunda dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sonraki haftasında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Portekizli futbolcunun 11'de olması beklenmiyor ancak teknik heyet Crespo'ya kart konusunda dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sonraki haftasında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.
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