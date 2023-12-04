Fenerbahçe'de Crespo'ya uyarı!

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Miguel Crespo kart ceza sınırında yer alıyor. Teknik heyet, Portekizli futbolcuyu dikkatli olması konusunda uyardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Crespo'ya uyarı!
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04 Aralık 2023 09:07
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Portekizli futbolcunun 11'de olması beklenmiyor ancak teknik heyet Crespo'ya kart konusunda dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sonraki haftasında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.

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