Fenerbahçe'de bu kez Uğur Dündar aday

Fenerbahçe Kulübü'nde geçmiş yıllarda yöneticilik yapan Uğur Dündar, bu kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de bu kez Uğur Dündar aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2022 13:34
Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.

Geçmiş yıllarda Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde yöneticilik yapan Uğur Dündar, bu kez sarı-lacivertli camiada yeni bir göreve talip oldu.

Uğur Dündar, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarışacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.