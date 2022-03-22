Fenerbahçe'de bu kez Uğur Dündar aday

Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.
Geçmiş yıllarda Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde yöneticilik yapan Uğur Dündar, bu kez sarı-lacivertli camiada yeni bir göreve talip oldu.
Uğur Dündar, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarışacak.
Geçmiş yıllarda Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde yöneticilik yapan Uğur Dündar, bu kez sarı-lacivertli camiada yeni bir göreve talip oldu.
Uğur Dündar, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarışacak.