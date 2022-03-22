Fenerbahçe'de bu kez Uğur Dündar aday

Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.



Geçmiş yıllarda Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde yöneticilik yapan Uğur Dündar, bu kez sarı-lacivertli camiada yeni bir göreve talip oldu.



Uğur Dündar, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarışacak.





İLGİLİ VİDEO