Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Cenk Tosun!

Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi iptal oldu. Dzeko'nun sakatlığından dolayı Fenerbahçe Yönetimi böyle bir karar aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Cenk Tosun!
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25 Mart 2025 21:53
Son güncelleme 25 Mart 2025 21:57
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun sakatlığı sonrası ayrılık iptal oldu.

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un kiralık transferi için Japonya'dan Urawa Red ile anlaşmıştı.

Sarı-lacivertliler, Dzeko'nun Bosna Hersek maçında burnunun kırılmasının ardından Cenk Tosun'un ayrılığını veto etti. Bu gelişmenin ardından Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 33 yaşındaki Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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