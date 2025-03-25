Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Cenk Tosun!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun sakatlığı sonrası ayrılık iptal oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un kiralık transferi için Japonya'dan Urawa Red ile anlaşmıştı.
Sarı-lacivertliler, Dzeko'nun Bosna Hersek maçında burnunun kırılmasının ardından Cenk Tosun'un ayrılığını veto etti. Bu gelişmenin ardından Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalacak.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 33 yaşındaki Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un kiralık transferi için Japonya'dan Urawa Red ile anlaşmıştı.
Sarı-lacivertliler, Dzeko'nun Bosna Hersek maçında burnunun kırılmasının ardından Cenk Tosun'un ayrılığını veto etti. Bu gelişmenin ardından Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalacak.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 33 yaşındaki Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.