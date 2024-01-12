Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Miguel Crespo

Fenerbahçe'de Rade Krunic transferinin ardından Miguel Crespo ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Miguel Crespo
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12 Ocak 2024 18:30
Son güncelleme 12 Ocak 2024 19:42
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı: Miguel Crespo.

İKİ KULÜPLE TEMAS HALİNDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; orta saha rotasyonunu Rade Krunic transferi ile güçlendiren Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo ile yollar ayrılabilir.

Haberde, Crespo'nun menajerinin iki kulüple temasta olduğu ve bu takımlarla gün içinde online olarak görüşme yapılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE İZİN VEREBİLİR

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin de Crespo için resmi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına izin verebileceği ifade edildi.

"OLYMPIAKOS İSTİYOR!"

Miguel Crespo'nun menajeri Domingos Lopes, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada "Olympiakos, Crespo'yu istiyor. Bir görüşme oldu. Crespo, şu an Fenerbahçe'de mutlu ama neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.



 
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