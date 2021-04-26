Fenerbahçe'de arkadaşlarından Harun Tekin'e tam destek!

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarından Harun Tekin'e destek vardı.Galibiyet çoşkusunu takım arkadaşları Harun ile paylaşan sarı lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler.ifadelerini kullanan futbolcu grubu, Harun'adiyerek motive ettiler.Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini, ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.