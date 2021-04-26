Fenerbahçe'de arkadaşlarından Harun Tekin'e tam destek!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta kritik hatalara imza atan Harun Tekin'e takım arkadaşlarından destek geldi.

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Fenerbahçe'de arkadaşlarından Harun Tekin'e tam destek!
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26 Nisan 2021 13:07
Harun Tekin
Harun Tekin
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarından Harun Tekin'e destek vardı.

Galibiyet çoşkusunu takım arkadaşları Harun ile paylaşan sarı lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler.

"Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullanan futbolcu grubu, Harun'a "Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız! Önümüzdeki maçları sen alacaksın." diyerek motive ettiler.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini, ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi. 

 


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