Fenerbahçe'de Arda sürprizi

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sürpriz bir karar geldi.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, genç futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de forma verdi.
Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde; Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, genç futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de forma verdi.
Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde; Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia.
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