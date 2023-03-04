Fenerbahçe'de Arda sürprizi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler'e Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Arda sürprizi
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04 Mart 2023 17:59
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sürpriz bir karar geldi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, genç futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de forma verdi.

Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde; Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia.



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