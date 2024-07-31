Fenerbahçe'de alkışlar İsmail Yüksek'e

Kadıköy'de Lugano maçında Fred'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek, enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de alkışlar İsmail Yüksek'e
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31 Temmuz 2024 11:42
Geçen sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan birçok kulübün transferde hayallerini süsleyen İsmail Yüksek, yeni sezona da kaldığı yerden devam etti.

Dün oynanan Lugano maçına yedekler arasında başlayan Sarı-Lacivertli futbolcu, Fred'in yaşadığı sakatlığın ardından sahaya sürüldü.

TAKIMI YUKARI ÇEKTİ

Görev aldığı dakikadan itibaren aktif bir görüntü çizen ve iki yönlü performansıyla dikkatleri çeken İsmail Yüksek, yüksek enerjisiyle de takımı yukarı çekti.

ALKIŞ ALDI

İlk yarıda özellikle orta sahada topu rakibe bırakan Fenerbahçe, Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın oluşturduğu sinerjiyle oyunu tutmayı bildi. Fred'i aratmayan Yüksek, hem teknik heyetin yüzünü güldürdü hem de taraftarlarından alkış aldı.  

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