Fenerbahçe'de 6 futbolcu Sivasspor maçı öncesi kart sınırında!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.



Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



- Fenerbahçe'de eksik yok



Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.



Gribal enfeksiyon sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan İrfan Can Eğribayat da takıma dahil oldu.



- 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında



Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında.



Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.



- Fenerbahçe seyircisi takımını yalnız bırakacak



Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak.



Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.



